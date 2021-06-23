Jackson-Roosevelt Elementary School announces honor rolls for the fourth nine-weeks session. They are as follows:
A honor roll
First grade - Lane Carabajal, Lyric Griffith, Mason Laviolette, Kori Ward, Kourtney Bernal, Ava Butler-Crabtree, Lillianna Cardona, River Darilek, Karleigh Dickerson, Juan Hernandez, Riley Owaski, Manuel Perez, Emma Boedeker, Hayden Campbell, Alexander Gonzales, Marley Navarro, Maddyson Ochoa, Jillian Rubio, Jorge Ruiz, Estaban Sandoval, Justin Watts, Reid Atkinson, Lane Boyd, Nathaniel Britton, Levi Dietrich, Tayton Downs, Madalynn Hetherington, Jackson Lambert, Ava Saenz, Kyleigh Taylor, Madison Tijerina, Ryder Qin, Misael Sosa, Martin Hysquierdo, Logan James, Ayanna Perez, Justina Alaniz, Elaina Edwards, Christopher Flores, Aria Garcia, Jake Rodriguez, Mia Tapia.
Second grade - Obi Athey, Zylah Darilek, Zachary Gulling, Ellen Mauer, Isabella Sandoval, Khloe Torres, Christian Trevino, Emma Aguilar, Ashley Chen, Brayelon Flores, Makayla Hanselman, Anahi Martinez, Claire Petrisky, Brianna Romero, Trooper Sanchez, Olivia Searcy, Kadence Smalley, Reece Claybourn, Cambre Cruz, Kaleb Hernandez, Ely Parsons, Jordyn Pecena, Ella Petrisky, Melvin Roland, Juan Guerrero, Jose Anaya Munoz, Jasper Chen, Max Girado, Kaitlin Hartl, Isabel Huang.
Third grade - Eliah Castillo, Addison Edwards, Frankie Garza, Ryndon Horelica, John Htoo, Brayson Mesa, Ryan Molina, Isaac Moreno, Ava Cantu, Vance Cantu, Aubrey Flores, Robert Garcia, Aiden Gonzales, Christian Gonzales, Paige Zambrano, Ellie Grissom, Victoria Hu, Ethan Yang, Fisher Boyd, Aracely Chavana, Coben Guillen, Hagen Heiman, Maddux Odem, Adrian Pina, Owen Ruddick, Anahalynn Sifuentes, Adley Svetlik, Braylee Wilson, Sylvan Zimmerman, Jaidyn Wachtendorf, Leandro Castillo Perez, Jesus Hernandez, Mario Martinez, Ingrid Sierra Ramirez, Maria Fernanda Soto, Samuel Hanzelka, Alisson Henriquez, Raeleigh Ivy, Emma James, Mason Price, Edward Myers, Bryleigh Shelhart, Jeighton Villarreal, Jolie Baldera, Layne Carreon, Daniel Escobedo, Ziely Martinez.
Fourth grade - Alethalena Luers, Devan Moya, Elijah Ysauirre, Adalynn Bartels, Meia Cazares, Hayes Heiman, Greysin Hill, Brantly Janak, Noah Padron, Emma Perez, Emma Sanchez, Kolt Sebastian, Brandon Amador, Madisyn Cossey, Orlando Hernandez, Lauryn Hosey, Miguel Ramirez, Leonardo Reyes, Christian Chavana, Alysia Chavez, Laila Gulling, Madison Hanselman, Kaylyn Loya, Danae Almanzar, Cayden Chavana, Tyler Hataway, Levi Jones, Gavin Luna, Carson Passmore, Victoria Rodriguez, Ansley Turner, Ace Vickery, Sofia Castaneda, Diana Marez.
Fifth grade - Preston Rodriguez, Camille Smith, Brileigh Wood, John Covey, Kobe Guzman, Josiah Martinez, Leyla Rivera, Connor Stutesman, Beth Boone, Blake Brown, Tre Foreman, Alexis Gonzales, Sawyer Richter, Avery Svetlik, Nadia Chu, Matthew Yang, Gracie Guajardo, Ethan Polk, Reyly Romero, Eli Vasquez, Simon Beard, Logan Hermes, Kennedy Heysquierdo, Joshua Jones, Breanda Perez, Adriel Trevino, Jacob Watts.
A/B honor roll
First grade – JoAverii Arevalo, Rylan Basaldua, Colby Carreon, Gannon Grasse, MaryLee Long, Jonathan Melendez, Jazminn Reyes, Jackson Riske, Penelope Ruiz, Genesis Valles, Martin Villa, Jediah Barrientez, Ryder Drinkard, Paisley Hadley, Ella Molina, Arissa Aguayo, Dominic Burke, Jordan Delgado, Abel Garcia, Andie Beabout, Joseph Castro, Bryson Cobb, Emma Ellis, Alizaya Garza, Gael Salazar, Caylie Wright, Olivia Castro, Brayden Mendez, Mikela Roberts, Allyson Romero, Cami Ruddick, Ryden Ware, James Santellana, Evelyn Castillo, Ava Ellis, Rilynce Green, Andrew Guajardo, Isaiah Longoria, Giselle Lozano, Joel Morales, Joy Ortiz, Alex Rodriguez.
Second grade – Luke Aguayo, Daniel Cox, Dennis Cox, Brayden Gonzales, Parker Ivy, Jonathan Romero, Kaiden Aguayo, Adam Everts, Clayton Goff, Hector Mateo Gonzales, Kayleiana Tilmon, Joel Alford, Ariani Barrientes, Florabella Castillo, Elijah Garcia, Jeremiah Kremling, Hailey Lee, Korie Torres, Yvonne Saldivar, Analeigha Coutino, Eli Gutierrez, Daniel Garcia, Lucas Menchaca, Elissa Soto, Azucena Perez, Amari McGee, Izabella Morales, Lillian Seibel, Jessalyn Sifuentes, Rorie Trevino.
Third grade - Tatum Flores, Isaac Moreno, Aubree Serena, Benjamin Stipancich, Noah Bethany, Elizabeth Caraway, Zaidy Martinez, Evangelina Olachia, Malakhi Rangel, Masyn Romo, Evelyn Degollado, Christian Morales, Irehyan Thomas, Brax Thurlkill, Mareli Ruiz Silva, Moises Solis, Ashley Aranda, Caleb Escobar, Kia Hollowell, Kylie Martin, Jagxton Trevino, Rudy Vasquez, Sophia Castro, Allan Franco, Christopher Canion, Logan Chavana, Ava Dobecka, Brilen Dworaczyk, Layla Guzman, Osvaldo Lozano, Sophia Rodriguez, Izabella Solis, Aubrey Garza, Joshua Santellana, Richard Munoz, Jeremy Gonzalez, Lucas Gonzalez, Dustin Green, Rayleigh Horelica, Marissa Martinez, Dailin McNew, Chloe Rieger, Jordan Rodriguez.
Fourth grade - Taylor Calzada, Ezekeual Cardona, Conimar Castillo, Rayden Castillo, Gavin Delgado, Collin Floyd, Aniya Marin, Elias Perez-Chavez, Lexie Torres, Aliyah Castro, Etta Daigle, Nixon Diaz, Brayden Foxworth, Karelee Landeros, Kayla Lozano, Anthony Vasquez, Madilyn Kemper, Arianna Mendoza, Emma Romine, Erik Vallair, Chance Floyd, Jordan Huston Koval, Henry Lerma, Gilberto Medellin, Alejandro Perez, Sophie Dietrich, McKinley Grimaldo, Chance Novak, Zachary Power, Rylee Smith, Alexander Anaya, Citlaly Cantu, Byron Lopez, Juliette Moreno, Maricela Soto.
Fifth grade - Alana Armendarez, Jaiden Cantu, Ariannah Contreras, Hayden Ezzell, Ava Guillen, Bryson Harms, Lena Menchaca, Audrina Moreno, Miguel Orozco, Aleah Pacheco, Alexis Sanchez, Dylan Aleman, Amaya Brannan, Jisel Romero, Sophie Vasquez, Jezinyah Burke, Nalanie Escalante, Jacelyn Lopez, Ariah McKenzie, Emery Williams, Linda Zamorano, Elena Castillo, Jeremiah Guajardo, Kylie Marshall, Jaxsyn Wachtendorf, Kenadi Ward, Carlos Sandoval, Brielle Campbell, Anthony Coutino, Callen Gossett, Jaeda Martinez, Conner McMahan, Ana Munoz, Brylee Soefje, Sarah Tamlin, Lady Compean, Rebeca Hernandez, Mia Reyna, Naomi Suniga, Erick Lozano.