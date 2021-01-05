“A FIELD OF MEMORIES, INDIANOLA CEMETERIES”

BY MIGUEL A. SALINAS

TODAY I SAW A FIELD OF TOMBSTONES

SOME STOOD ERECT, AS IF DEFYING TIME

YET SOME WERE WORN, AND WEATHERED

LEANING BURIED, IN DUSTY GRIME

SOME WERE MOONSTONE MILKY WHITE

BLEACHED BY SUN, AND CENTURIES OLD

I READ THE ANCIENT NAMES AND DATES

OF OLDEN LIVES, PUT ON HOLD

THE MONUMENTS THAT WITHSTOOD TIME

WERE SPORADIC, LACKING UNIFORMITY

UNMARKED GRAVES WERE GRASSY FLAT

I’M GUESSING WITH A NOTION, OF UNCERTAINTY

WHO WERE THESE EARLY SETTLERS

THAT ENDURED THE HARDSHIPS OF THIS LAND

THE YELLOW-FEVER, MOSQUITOES

THAT TOOK LIVES ON DEMAND

FROM ACROSS THE OCEAN’S REACH, THEY CAME

IN SHIPS WITH SAILS WIND BLOWN

NOT KNOWING WHAT THE FUTURE HELD

BY FAITH THEY SETTLED, ON SANDS UNKNOWN

ON DISTANT SHORES, FAR FROM HOME

THEY FOUND A LAND WITH FEW TREES BARE

SALT GRASS MARSHES, AND HERRING GULL

FLAT LAND FILLED WITH PRICKLY PEAR

THEY BUILT ROUND CISTERNS, FROM SHELLCRETE

TO GATHER WATER FROM THE RAIN

SALTY WATER FROM WELLS DUG DEEP

FAILED TO RENDER WATERS SWEET

THE MANY STORMS THAT SWEPT FROM SEA

LIKE A RAGING LION UPON ITS PREY

WITHOUT WARNING, STRONG WINDS CAME

WITH FLOODING WATERS, NIGHT AND DAY

WHAT WERE THEIR THOUGHTS, OF THIS HARSH LAND

FOR WE KNOW THEY CAME FROM FAR

WITH VACANT DREAMS THEY CAME TO BUILD

NOW HERE THEY LIE, UNDER SUN AND STAR

INDIANOLA WAS LAID TO REST

BY STORMY SEAS ON HIGH

ONLY REMNANTS LEFT TO SEE

WHERE STRONG PEOPLE, LIVED AND DIED

TODAY I WALKED AMONG THESE SEEDY TOMBS

WHERE DEATH WAS A HIGH COST

A FIELD OF MEMORIES, SUSPENDED IN TIME

WITH UNTOLD STORIES, FOREVER LOST

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