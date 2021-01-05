“A FIELD OF MEMORIES, INDIANOLA CEMETERIES”
BY MIGUEL A. SALINAS
TODAY I SAW A FIELD OF TOMBSTONES
SOME STOOD ERECT, AS IF DEFYING TIME
YET SOME WERE WORN, AND WEATHERED
LEANING BURIED, IN DUSTY GRIME
SOME WERE MOONSTONE MILKY WHITE
BLEACHED BY SUN, AND CENTURIES OLD
I READ THE ANCIENT NAMES AND DATES
OF OLDEN LIVES, PUT ON HOLD
THE MONUMENTS THAT WITHSTOOD TIME
WERE SPORADIC, LACKING UNIFORMITY
UNMARKED GRAVES WERE GRASSY FLAT
I’M GUESSING WITH A NOTION, OF UNCERTAINTY
WHO WERE THESE EARLY SETTLERS
THAT ENDURED THE HARDSHIPS OF THIS LAND
THE YELLOW-FEVER, MOSQUITOES
THAT TOOK LIVES ON DEMAND
FROM ACROSS THE OCEAN’S REACH, THEY CAME
IN SHIPS WITH SAILS WIND BLOWN
NOT KNOWING WHAT THE FUTURE HELD
BY FAITH THEY SETTLED, ON SANDS UNKNOWN
ON DISTANT SHORES, FAR FROM HOME
THEY FOUND A LAND WITH FEW TREES BARE
SALT GRASS MARSHES, AND HERRING GULL
FLAT LAND FILLED WITH PRICKLY PEAR
THEY BUILT ROUND CISTERNS, FROM SHELLCRETE
TO GATHER WATER FROM THE RAIN
SALTY WATER FROM WELLS DUG DEEP
FAILED TO RENDER WATERS SWEET
THE MANY STORMS THAT SWEPT FROM SEA
LIKE A RAGING LION UPON ITS PREY
WITHOUT WARNING, STRONG WINDS CAME
WITH FLOODING WATERS, NIGHT AND DAY
WHAT WERE THEIR THOUGHTS, OF THIS HARSH LAND
FOR WE KNOW THEY CAME FROM FAR
WITH VACANT DREAMS THEY CAME TO BUILD
NOW HERE THEY LIE, UNDER SUN AND STAR
INDIANOLA WAS LAID TO REST
BY STORMY SEAS ON HIGH
ONLY REMNANTS LEFT TO SEE
WHERE STRONG PEOPLE, LIVED AND DIED
TODAY I WALKED AMONG THESE SEEDY TOMBS
WHERE DEATH WAS A HIGH COST
A FIELD OF MEMORIES, SUSPENDED IN TIME
WITH UNTOLD STORIES, FOREVER LOST