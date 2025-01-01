Local Rotary Club turns 100

by DD Turner ©The Port Lavaca Wave 2025
Photo by Christy Aguilar The Port Lavaca Rotary Club is celebrating 100 years of service to Calhoun County. Rotarian Ron Flournoy created a display of the presidents of the club over the 100 years that was donated to the Calhoun County Museum. From left are Flournoy, Rotarian Russell Cain, and museum Director Vicki Cox.


