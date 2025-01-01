Sandcrabs Show Grit, but Bears prevail 38–3

by Bill Harvey ©The Port Lavaca Wave 2025
Photo by Martina Rodriguez Calhoun’s Max Ondreas (7) fights through a tackle from a La Vernia defender during first-half action Friday night at Sandcrab Stadium. Cabrales provided key offensive spark plays as the Sandcrabs battled the district-favorite Bears.


