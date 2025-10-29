Pedro Solis Molina
October 29, 2025
Pedro Solis Molina
En memoria amorosa de Pedro Solis Molina
14 de abril de 1960 – 22 de octubre de 2025
Pedro Solis Molina nació el 14 de abril de 1960, en La Cañada de Chávez, San Felipe, Guanajuato, hijo de José Natividad Solis y María Isabel Molina. El 31 de diciembre de 1983, se casó con el amor de su vida, Josefina M. Solis, y juntos construyeron una hermosa familia arraigada en el amor, la fe y la devoción.
Pedro fue un orgulloso padre de José (Griselda), Juan (Marta), Pedro (Marisol), Francisco (Caitlin) y Daniela. Su mayor alegría vino de su familia, especialmente de sus 8 nietos, José, Sebastián, Samuel, Jimena, Noel, Mikaelah, Natalie y Fernanda, que trajeron luz infinita a su vida. También deja atrás a muchas sobrinas, sobrinos y miembros de la familia extendida que siempre apreciarán su memoria.
Fue precedido en la muerte por su padre, José Natividad Solis, y su hermano, Margarito Solis Molina. Le sobreviven su amorosa madre, María Isabel Molina, y sus hermanos Vacilisa, Tomás, Reyes, Salvador, Juan, Soledad, José, Vicente, Victoria, Jorge y Gloria, quienes siempre guardarán su memoria cerca en sus corazones.
Mientras crecía, a Pedro le encantaba jugar béisbol y escuchar música, placeres simples que llenaban sus días de alegría. Dedicó su carrera a la carpintería y la construcción, donde sus hábiles manos construyeron no solo estructuras, sino también relaciones duraderas. En su tiempo libre, encontró paz y satisfacción en la jardinería, alimentando la vida como lo hacía con todos los que lo rodeaban.
Sobre todo, Pedro era un hombre de Dios, un sirviente fiel que asistía a la iglesia todos los domingos y vivía por su fe profunda e inquebrantable. Su amabilidad, humildad y devoción serán recordadas por todos los que fueron bendecidos por conocerlo.
Aunque nuestros corazones duelen por su fallecimiento, nos consuela saber que ahora se regocija en la presencia de su Salvador, libre de dolor y rodeado de paz eterna.
El velatorio comenzará el miercoles 29 de octubre de 2025, de 5:00pm a 8:00pm, con el rezo del rosario a las 7:00pm. El funeral se llevará a cabo el jueves 30 de octubre de 2025 a las 1:00pm en la Iglesia Católica de Nuestra Señora del Golfo, ubicada en 415 W. Austin St., Port Lavaca. El entierro se realizará a continuación en el Cementerio de Port Lavaca, ubicado en 500 Martin Luther King Dr., Port Lavaca.
Puede compartir sus condolencias y recuerdos en línea en www.gracefuneralhome.net
Arreglos y servicios bajo el cuidado personal de Grace Funeral Chapel, Port Lavaca, 361–552–1705.
