Sandcrabs stun Bay City with 82-yard, last-second ‘miracle’ to win 7–6

by By Bill Harvey
Photo by Daniel Varela A Calhoun Sandcrab ball carrier breaks a tackle and turns upfield against a host of Bay City Blackcats defenders Friday night in Port Lavaca. Calhoun stunned Bay City with an 82-yard scoring play in the final seconds to claim a 7-6 district win and secure second place in the standings.


