Seadrift addresses damages, awards bid and accepts seal

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2025
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

CONTRIBUTED PHOTO The new official city seal of Seadrift, drawn by Seadrift Mayor pro tem Alysa Jarvis, approved Nov. 13. Jarvis received no payment for the seal and gave the city exclusive use of it.


Our Lady Of The Gulf Catholic School
Grace Funeral Home