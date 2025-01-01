CHS tennis athletes recognized for academic excellence

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2025
PHOTO BY CJ VETTER Calhoun High School head tennis coach Jeff Kubena and assistant coach Paige Horadam stand alongside seniors Mason Rodriguez, Job Pena, Jose Rosas, Alanea Martinez and Julieta Rodriguez Nov. 17 at the school’s tennis court. All five students received awards from the Texas High School Coach Association for their academic and athletic work.


