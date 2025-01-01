Season of giving: Formosa awards grants to local religious organizations

This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Photo by CJ VETTER Nonprofit groups from across Calhoun County received grants from the Formosa Religious Trust Dec. 9. The trust funds projects submitted over the course of the year and is a way for the corporation to support its nearby communities.


Regency Healthcare
Our Lady Of The Gulf Catholic School