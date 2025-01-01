WHITNEY’S WARRIORS: Businesses, nonprofit build playset for child cancer patient

PHOTO BY CJ VETTER Several businesses, including Town &amp; Country Appliances, Ferguson, Fastex Glass, All American Awards &amp; Trophies, K&amp;T Construction Company, Associated Builders and Constructors, Weaver &amp; Jacobs Constructors, American Bank, VCS Companies and White Trash Services, teamed up with the nonprofit Roc Solid Foundation to build a new playground for two-year-old Whitney McAfee Friday, Dec. 5. McAfee, a cancer patient, was given the playset free of charge.


