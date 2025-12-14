Choo-choo Christmas: Port Lavaca celebrates Christmas with bayfront event

This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

PHOTO BY CJ VETTER Port Lavaca residents celebrate the holiday season Dec. 13 with a train ride at the city’s Christmas on the Bayfront. In addition to free train rides, visitors enjoyed hot chocolate, s'mores and a visit from Santa.


Chamber of Commerce Award Winners
Best in Calhoun County 2025