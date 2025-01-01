CHS biology students explore Sea Center Texas

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2025
Contributed photo Calhoun High School AP Biology students McKenzie Baldera, Caroline O’Donnell, and Delilah Dowell enjoyed a visit to TPWD's Sea Center in Lake Jackson, the largest redfish hatchery and restoration program in Texas, thanks to a partnership between Calhoun County ISD, Alcoa Foundation, and A&amp;M Victoria. Students experienced a behind the scenes tour of the hatchery, a marine aquarium with both bay and gulf species, a saltwater touch tank and an outdoor wetlands exhibit. Students learned about TPWD's efforts at species population restoration, as well as coastal ecosystems and fish life cycles.


