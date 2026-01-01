Mitigation project enters monitoring stage

by DD Turner ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

Contributed photo The Bean Tract was selected as the mitigation site for expansion of Port of Port Lavaca-Point Comfort. Since its completion in early 2024, the site has shown strong signs of success. Travis Middle School and Seadrift School students planted seagrasses in the wetlands as part of the Careers Along the Coast: Roots to Routes event hosted by the Calhoun Port Authority.


Chamber of Commerce Award Winners
Grace Funeral Home