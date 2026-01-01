Commissioners touch on EMS funding, approve K9 program return

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

CONTRIBUTED PHOTO Members of Calhoun County EMS inspects a vehicle as part of mass casualty of a drill Jan. 10. Taking on the role of a injured individual, a volunteer lays besides it.


Best in Calhoun County 2025
Our Lady Of The Gulf Catholic School