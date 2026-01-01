Commissioners discuss new rodeo event, accept library donation

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

PHOTO BY CJ VETTER Commissioners John Martinez, Ronny Best, Joel Behrens, Gary Reese and Calhoun County Judge Vern Lyssy wish county staff member Cristy Tuazon a happy retirement Jan. 28. Tuazon served the county for more than 15 years.


Women in Business
Chamber of Commerce Award Winners