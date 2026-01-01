Commissioners send out bid for MBVFD fire station

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

PHOTO BY CJ VETTER Calhoun County Commissioners John Martinez, Ronny Best, Joel Behrens and Gary Reese and Calhoun County Judge Vern Lyssy sign paperwork for the new Magnolia Beach Volunteer Fire Department fire station on Feb. 4.


Best in Calhoun County 2025