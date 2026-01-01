Seadrift School Bayratz E-Sports team dominates regional competitions

by Wave Staff Report ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

CONTRIBUTED PHOTO Members of the Seadrift School Bayratz E-Sports team are shown after recent regional competitions. The team remains undefeated following victories in ChessKid Solos, Mario Kart, Rocket League and Super Smash Bros. Ultimate competitions earlier this month.


Our Lady Of The Gulf Catholic School
Fall Sports 2025
Port Lavaca Auto Group