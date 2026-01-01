Winner the Texas Winter Safari: Chris Issendorf takes first place solo in Texas Water Safari

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Contributed PHOTO Chris Issendorf approaches through the water to the finish line of the Texas Water Safari June 14. The solo canoer took first place and disembarked after reaching Swan Point Park near Seadrift.


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