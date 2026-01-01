Community holds bake sale for shooting victim

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

CONTRIBUTED PHOTO Baked goods stretch across the front of Village Grocery July 2 as part of a fundraising bake sale for Briana Janak, who had previously been injured in a shooting June 21.


Fall Sports 2025