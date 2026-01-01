Young Entrepreneurs Market event promotes business skills

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PHOTO BY CJ VETTER Children line up, Saturday, July 11 outside of the Bauer Community Center for the Young Entrepreneurs Market event. The market, sponsored by the City of Port Lavaca, Port Lavaca Chamber of Commerce and Port Lavaca Auto Group, gave children a platform to sell home-made products and learn useful business skills in a public space.


Port Lavaca Auto Group
Calhoun County Life