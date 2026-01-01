Commissioners OK new park bridge project, approve new ambulance

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
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PHOTO BY CJ VETTER Members of the Port Lavaca Lions Club and Calhoun County Commissioners Court stand next to the banner of the newly-chartered club July 8. 


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