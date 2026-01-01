Local educational nonprofit reflects on year of filming dolphins

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
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CONTRIBUTED PHOTO Meghan Bergaila, Dockside Flippers founder, enjoys a cake celebrating the anniversary of her nonprofit in July. 


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