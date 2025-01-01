Crab Mania Calhoun vs Mexico City

This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

CHS 2025 Homecoming King Kontayne Littles and Queen Talyiah Hosey beam with pride during their coronation at halftime. The duo was crowned in front of classmates, alumni, and a stadium full of cheering fans during the Sandcrabs’ Homecoming win.


Our Lady Of The Gulf Catholic School
Regency Healthcare