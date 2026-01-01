Rescued osprey recovers, set to return to wild

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
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CONTRIBUTED PHOTO Serene, a inured osprey rescued from a weather reporting station in Port O’Connor, rests on a towel May 25 at the Wings Rescue Center. Serene was injured after becoming entangled in discarded fishing line.


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