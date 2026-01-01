Court finalizes payment for new park, upgrades auditing process

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
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PHOTO BY CJ VETTER Calhoun County Sheriff’s Office investigator Tyrone Harris speaks about an upcoming event scheduled Aug. 9 at the Calhoun County Commissioners Court. The event, which donated more than 300 back packs last year, will be held at Little Chocolate Bayou Park and provide free food and school supplies to children.


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