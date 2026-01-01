Leaving something behind: Departing CHS teacher donates seven-foot-long art piece to city

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
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PHOTO BY CJ VETTER Former Calhoun High School art teacher Laurie Holman stands next to an art piece she created and donated to Port Lavaca City Hall in late May.


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