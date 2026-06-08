Jody Weaver finalized as PL city manager, Grant picked for JP

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
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PHOTO BY CJ VETTER Port Lavaca Police Chief Tobie Bias is sworn in on the morning of Monday, June 8. In attendance were several members of the public, Bias’ family and city officials.


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