POC Improvement District pursue $7 million bond for wastewater

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

PHOTO BY CJ VETTER Port O’Connor engineer Eddie Kirst illustrates the use and function of a vacuum pipe and seal to board members of the Port O’Connor Public Improvement District June 9.


Grace Funeral Home