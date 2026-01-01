FROM THE BAYFRONT TO THE BAUER: Juneteenth celebration carries on despite weather predictions

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PHOTO BY CJ VETTER Children add their artwork to a giant doodle poodle June 21 at the Bauer Community Center during Port Lavaca's Juneteenth celebration. The interactive activity was one of several family-friendly attractions offered throughout the event.


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