Seadrift responds to minute inquiry, appoints new council member

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

PHOTO BY CJ VETTER Seadrift Mayor Bill Cathey swears in newly appointed Seadrift council member Karen Neal July 14 during a regular Seadrift City Council Meeting.


Our Lady Of The Gulf Catholic School
Fall Sports 2025
Women in Business