County receives 70 palm tree donation for Magnolia Beach

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
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CONTRIBUTED PHOTO Lining the ground, 70 palm trees were donated to Calhoun County on July 22. These trees will be planted alongside Magnolia Beach.


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