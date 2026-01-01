Living off the bay: Local ship captains cite importance of Seadrift docks for fishing

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

PHOTO BY CJ VETTER Seadrift fisherman Cecilio Ruiz stands aboard his fishing vessel July 17 in the Seadrift Harbor. He was one among many fishermen who attended a meeting to discuss problems facing Seadrift Harbor.


Calhoun County Life
Port Lavaca Auto Group