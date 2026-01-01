Commissioners court honors Crime Stoppers, accepts grant

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
This content is for subscribers only. Log in or sign up for a free trial below.

PHOTO BY CJ VETTER Calhoun County Judge Vern Lyssy presents Calhoun County Crime Stoppers members Laura King, Susan Riley and Mary Sue Woods with a proclamation July 29, honoring  the 50th anniversary of the organization.


Calhoun County Life