Gettin’ to fishin’: Youngsters pack the park for David Heard Memorial Hardhead Derby

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PHOTO BY CJ VETTER Parents accompany their children as they fish off the boat launch Aug. 1 at the 24th Annual David Heard Memorial Hardhead Derby.


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