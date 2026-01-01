Environmental study results presented to public, mercury raises concerns

by CJ Vetter ©The Port Lavaca Wave 2026
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PHOTO BY CJ VETTER Members of the audience watch on Aug. 4 as Texas State University researcher Jess Dutton presents data on the mercury levels of marine life found within Lavaca Bay and the Alcoa superfund site.


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